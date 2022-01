Anomalie cardiache Ounas, mercoledì previsti esami approfonditi a Napoli: la situazione

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di salute di Adam Ounas, dopo che durante la disputa della Coppa d’Africa il ct dell’Algeria Djamel Belmadi ha annunciato alcune anomalie cardiache dell’attaccante azzurro dopo la positività al Covid-19.

Dopo l’eliminazione a sorpresa dei campioni in carica, il giocatore è tornato nella sua casa in Francia e mercoledì sarà a Napoli per svolgere una serie di esami approfonditi così da far luce sulla situazione. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla anche come dal ragazzo trapeli tranquillità sulla situazione.