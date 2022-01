Riccardo Cucchi, voce storica di novantesimo minuto e giornalista, ha parlato di Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono molto contento per lui: è un ragazzo veramente sfortunato! Il nigeriano ha tantissima voglia di tornare a segnare e già da domani può. Il campionato non è falsato dal Covid ma ormai, come nella vita, è un infortunio da dover calcolare”.