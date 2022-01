Finita a San Siro, l’Inter batte il Venezia in extremis

L’Inter di Simone Inzaghi riesce a consolidare il primo posto in classifica grazie ad una vittoria in extremis contro il Venezia. I lagunari erano passati in vantaggio al 19′ con Henry, per poi essere raggiunti sull’1-1 da Barella. Nella ripresa la squadra di Zanetti riesce a resistere agli attacchi dei padroni di casa, che però trovano la rete del 2-1 definitivo con Dzeko al 90′, colpo di testa vincente su cross di Dumfries. Nerazzurri a quota 53 punti e momentaneamente a +5 sul Milan e +7 sul Napoli.