Victor Osimhen ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per supportare il Napoli, impegnato contro la Salernitana, e la sua Nigeria, che sfiderà la Tunisia in Coppa d’Africa: “Buona fortuna a Super Eagles e SSC Napoli nell’incontro di domani contro Tunisia e Salernitana”.

GoodLuck To The Super Eagles And SSC Napoli In Tomorrow’s Encounter Against Tunisia And Salernitana 🙏🏽💪🏽 #TeamNigeria