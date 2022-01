Lozano sui suoi allenatori: “Con Gattuso all’inizio andava male, Spalletti? Mi dice ‘Fai il diablo’!”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, oltre che del suo infortunio all’occhio, Hirving Lozano ha parlato dei suoi trascorsi a Napoli con i vari allenatori incontrati da quanto è arrivato in Italia:

“Mi voleva Ancelotti, poi mi sono ritrovato allenato da Gattuso, all’inizio non è andata benissimo perché non ci capivamo. Dopo è andata meglio… Spalletti? E’ un grande motivatore, un allenatore di grande esperienza che non soltanto ti dice che bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. I suoi rimproveri sono per me motivo per impegnarmi di più, devo farlo per me stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il diablo”, mi dice. Devo aggredire l’avversario”.