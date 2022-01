Tuttosport – Stallo Torino-Cagliari per Nandez: il Napoli ‘frena’ la trattativa

Accordo Cagliari-Torino per Nandez, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che parla di un’intesa finale sul prestito oneroso con diritto di riscatto, con il ragazzo che ‘frena’ a causa dell’interesse manifestano nei giorni scorsi dal Napoli, con cui potrebbe lottare per posizioni di alta classifica:

“L’uruguaiano spera di guadagnare di più e di capire se può ancora andare in una big come il Napoli, o quantomeno strappare un contratto faraonico in Premier al Newcastle. Di qui lo stallo emerso nella serata di ieri, con rinvio ad oggi delle trattative tra l’agente del giocatore e il Toro, in continuo pressing per convincerlo a dire sì alla propria offerta”.