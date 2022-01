Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti il terzino sinistro già a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società azzurra avrebbe trovato l’accordo con il Getafe per l’acquisto di Mathias Olivera sulla base di 12 milioni di euro per giugno, ma si sta provando ad anticipare l’operazione e farlo arrivare a Napoli già nella prossima settimana.