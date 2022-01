Dalla Francia – Un club di A nuovamente in pressing su Milik

Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro dell’ex Napoli Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, ora in forza al Marsiglia, avrebbe già rotto con il club francese e starebbe cercando una nuova sistemazione già per la sessione di mercato invernale.

L’indiscrezione trapela dalla Francia, con L’Equipe che rivela come l’ex Napoli si sia indispettito dell’arrivo di Bakambu. Sul bomber ci sarebbe la Juventus, che lo aveva già cercato in passato. L’operazione è però fattibile solo in prestito, per questo sarebbe già stato contattato il patron francese Pablo Longoria. Oltre alla Juventus, anche Siviglia e Maiorca avrebbero sondato la pista Milik nelle ultime ore.