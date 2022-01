Scomparsa Di Marzio, il ricordo del figlio Gianluca: “Ora allenerai Diego lassù…”

Giornata di lutto per tutto il mondo del calcio, che piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, allenatore, dirigente e padre del noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato.

Attraverso i suoi canali social, Gianluca ha voluto ricordare suo padre con una dedica speciale:

“E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego, sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai. Allenatore del popolo, papà unico, marito passionale e nonno dolcissimo. Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheranno mai ❤️ e adesso vai da Diego così potrai finalmente allenarlo”.