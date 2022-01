Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: Spalletti tentato da Osimhen, Insigne in panchina! Salernitana orfana di Ribery

Al di là delle incognite relative al numero di giocatori positivi al Covid-19 in casa granata, domani allo stadio Maradona è in programma Napoli-Salernitana. Per questo La Gazzetta dello Sport oggi ha pubblicato le probabili formazioni della vigilia.

Finalmente Spalletti torna ad avere qualche scelta e ballottaggio soprattutto in attacco, dove Politano scalpita ma dovrebbe essere ancora il turno di Lozano ed Elmas sugli esterni. Come punta, il tecnico di Certaldo vive la tentazione di schierare Victor Osimhen dal primo minuto, mentre sono recuperati Insigne e Ospina.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen.

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli.