Zielinski: «Diventare capitano del Napoli mi riempirebbe d’orgoglio»

Nella lunga intervista di oggi al Mattino, Piotr Zielinski ha parlato anche del suo futuro a Napoli da possibile capitano:

Diventare capitano del Napoli? “Vediamo chi resta, vediamo chi va via. Di questa cosa si parla la prossima e state. Ma certamente solo l’idea di poter diventare il capitano degli azzurri mi dà una grande soddisfazione, mi riempie d’orgoglio. È il sogno di tanti bambini essere il capitano del Napoli. C’è qualcuno al mondo a cui non piacerebbe?”

Quanti sacrifici hai fatto per arrivare fin qui? “Tanti, ma non mi sono mai pesati. E me ne aspettano altri ancora. Perché le cose che devo conquistare sono ancora tante. A cominciare da quello che voglio vincere qui a Napoli. Perché qui a Napoli voglio vincere qualcosa di importante”.