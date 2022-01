Il Roma – Buone notizie per il Napoli, Ounas rientra dalla Coppa d’Africa

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione rientri degli indisponibili in casa Napoli. Secondo il quotidiano con l’ eliminazione dalla Coppa d’ Africa per mano della Costa d’Avorio, l’esterno del Napoli Ounas tornerà in Italia ben prima di quanto sperasse. Buone notizie almeno per Spalletti che riavrà un calciatore in un periodo dove l’ abbondanza non è mai troppa. L’ Algeria, sconfitta 3-1 dalla Costa d’ Avorio, esce ai gironi della Coppa d’ Africa da campione in carica. La sorpresa della competizione, dato che si parla di una delle nazionali favorite. Ounas rientrerà nelle prossime ore dal Camerun e, se il tampone non darà brutte sorprese, potrà essere a disposizione subito, infatti non c’ è più la quarantena per chi rientra dall’ Africa. Restano in Coppa d’ Africa, però, sia Koulibaly che Anguissa.