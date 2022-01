L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile trattativa per Naithan Nandez al Napoli. Secondo il quotidiano il Cagliari, come l’Ajax per Tagliafico, non fa sconti e non cede Nández in prestito con diritto di riscatto. Vuole assicurarsi l’ addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l’ obbligo di riscatto. Ma questa è una formula che il Napoli non prende in considerazione, e lo dimostra l’affare Tuanzebe, arrivato solo in prestito e per il quale solo a giugno, nel caso, si parlerà di possibile riscatto.