Gasperini e il futuro incerto: “Si dice che il momento giusto per andare, è quando si vince”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della finale di Europa League contro i campioni di Germania del Bayern Leverkusen, durante la conferenza stampa pre partita ha parlato del suo futuro incerto. Queste le sue parole: “Il momento buono non lo conosci quando arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto per andare è quando si vince, perchè non sei considerato. Noi però, non pensiamo al lasciare, viviamo molto di più il presente rispetto al futuro. Ciò che è riuscito a fare Xabi Alonso è bellissimo, sono sicuro che gli si sarebbero aperte tantissime altre porte. E’ un esempio nel calcio”.