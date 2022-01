Sky – Il Napoli offre 11 milioni per Olivera: trattativa che può sbloccarsi già a gennaio!

Il Napoli continua la ricerca del terzino sinistro e conta di riuscire a chiudere qualche affare già nel mercato di gennaio. Secondo Sky Sport, si è raffreddata la pista Tagliafico: il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha infatti espresso il desiderio di tenere l’argentino.

La società si è mossa dunque su Mathias Olivera del Getafe: pronta un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro complessivi. La formula cercata è sempre la stessa: prestito, ma con obbligo di riscatto incondizionato. Il Getafe non vorrebbe privarsi del suo terzino in questa sessione di mercato, ma potrebbe anche capitolare. In caso la trattativa non dovesse chiudersi positivamente per questo gennaio, però, si chiuderà certamente per giugno. Il Napoli, però, tenterà di anticipare l’arrivo.