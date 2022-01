Ancora non è chiaro il futuro di Michael Folorunsho, centrocampista classe ’98 di proprietà del Napoli. Il Pisa non è ancora riuscito a chiudere la trattativa con il Napoli, nel frattempo si è inserita la Reggina che, secondo Sky Sport, avrebbe fatto un nuovo tentativo per riportare il giocatore in amaranto dove ha già giocatore nella scorsa stagione.