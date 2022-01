Il Napoli sta pianificando il futuro. Se per David Ospina e Faouzi Ghoulam, il cui contratto scade a giugno, si è già deciso di non rinnovarglielo, per Dries Mertens ci sono ancora speranze e dubbi legati alla situazione. Come riferisce Il Corriere dello Sport, inoltre, la società azzurra sta parlando anche con gli agenti di Alex Meret per programmare il futuro anche dell’attuale secondo portiere, ma c’è fiducia tra le parti.