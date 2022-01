CorrSport – Napoli, la strategia per arrivare a Julian Alvarez

Il Napoli continua a muoversi per Julian Alvarez, giovane talento del River Plate. La strategia, per anticipare le concorrenti, potrebbe essere quella di bloccarlo per l’estate. Ne scrive a proposito Il Corriere dello Sport.

“Julian Alvarez: Il Napoli lo segue e potrebbe decidere di anticipare la concorrenza bloccandolo. Senza Insigne, il Napoli dovrà ripartire. E potrebbe farlo puntando sul gioiellino del River Plate, un classe 2000 da 24 gol nell’ultima stagione seguito da tanti club e per il quale bisognerebbe muoversi in anticipo”.