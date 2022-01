Arrivano pessime notizie per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Il giovane talento Ansu Fati, uscito in lacrime durante la sfida di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao, ha avvertito un fastidio muscolare. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, si tratta di un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Lo stop potrebbe essere di circa due mesi, quindi il calciatore salterebbe la sfida con i partenopei.