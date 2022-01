Dall’Argentina – Il City è pronto a pagare la clausola rescissoria per Julian Alvarez.

Julian Alvarez, calciatore del River Plate, è un profilo seguito con molto interesse dal Napoli, anche per sostituire Lorenzo Insigne. Però, c’è da fare i conti con una concorrenza molto agguerrita, in Italia e non solo. Oltre Fiorentina, Atalanta e Inter, è molto forte l’interesse di alcuni club esteri. Uno di questi è il Manchester City, che sembra abbia deciso di fare sul serio. Secondo quanto riporta il portale argentino Tyc Sports, il club inglese sarebbe disposto a pagare immediatamente la clausola rescissoria di 20 milioni di euro al River, pur di portare subito il calciatore alla corte di Pep Guardiola.