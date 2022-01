Manfredi: “Il canone dello stadio è da rinegoziare a causa del Covid”

Ieri il Comune di Napoli ha messo in mora il Napoli per pagamenti arretrati per quanto riguarda lo stadio Diego Armando Maradona, ma oggi il sindaco della città, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il Consiglio comunale:

“Quello da parte del Calcio Napoli per l’utilizzo dello stadio Maradona è un canone che deve essere riscosso ma dobbiamo distinguere tra situazione pre Covid e situazione Covid. Per il periodo Covid per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una rinegoziazione, cosi come abbiamo già fatto per l’ippodromo”.