Schick racconta: “Roma? Grazie, ora non ho paura del futuro”

Una vecchia conoscenza della Serie A ha rilasciato una piccola intervista per Independent, ovvero Patrick Schick. L’attaccante ex Sampdoria e Roma sta giocando le sue carte al Bayer Leverkusen, ma proprio sul suo periodo nella Capitale ha rivelato:

“In Italia non è stato molto facile, ero vicino alla Juventus ma venni a conoscenza di un problema cardiaco e da quel momento rimasi scocciato. Quando ero alla Roma forzai i tempi per tornare a disposizione anche per ripagare l’investimento della società su di me, il problema era il contesto. Sapevo che sarebbe stato addio e ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera, ma ringrazio quella sofferenza, ora non ho più paura del futuro”.