Victor Osimhen è tornato ieri in campo nella sfida contro il Bologna: era fuori da ben 57 giorni. Il nigeriano ha omaggiato questo momento con un post sui social.

Nel post, l’ex Lille parla del suo momento difficile affrontato però con serenità grazie alla sua fede: “Sono così fiducioso nel piano di Dio, che quando le cose non vanno come voglio non mi arrabbio, ma vado avanti”.