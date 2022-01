Nel Napoli di domani, che debutterà in Coppa Italia contro la Fiorentina al “Maradona”, ci saranno alcuni volti nuovi, per quanto possibile, data ancora il persistere dell’emergenza per la squadra di Luciano Spalletti.

Domani, soprattutto nel reparto arretrato, dove ci sono meno cambi, potrebbe esordire dall’inizio del giovane Zanoli, un talentino ex Carpi che ha impressionato Spalletti a Dimaro, e che, in questi mesi, sta crescendo, grazie al sapiente lavoro del tecnico e dello staff e grazie all’aiuto dei suoi compagni.

Zanoli, domani, potrebbe partire dall’inizio sulla fascia destra, con conseguente spostamento di Di Lorenzo a sinistra, e questa mossa sarebbe giustificata anche dal voler concedere un turno di riposo a Ghoulam, che potrebbe giocare lunedì da titolare.

Spalletti scioglierà le riserve domani, ma Zanoli sembra destinato alla prima da titolare con la maglia azzurra.

