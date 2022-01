Gazzetta – “Osimhen deluso: voleva partecipare alla Coppa D’Africa…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul profilo di Victor Osimhen.

Il quotidiano pone l’accento sulla delusione provata dall’attaccante partenopeo in merito alla sua mancata partecipazione alla Coppa d’Africa. L’attaccamento del giocatore alla sua terra è profondo e poterla rappresentare in una competizione così importante, lo avrebbe reso felice.

Ma l’infortunio rimediato e la seguente positività al Covid-19, non hanno concesso a Osimhen di esserci.

Resta il rammarico, ma non manca l’incitamento del centravanti alla Nigeria, mostrato attraverso il tweet: “Good luck to Super Eagles. Let’s go!”. Un messaggio di buona fortuna alla Nazionale, in vista dell’esordio di quest’oggi contro l’Egitto.