Tuttosport – Infortunio Insigne: la probabile data del suo rientro

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne, a seguito dell’infortunio rimediato durante il match contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, oggi il capitano si sottoporrà a un’ecografia al muscolo della coscia destra, per capire l’entità del problema riscontrato.

I risultati forniranno una diagnosi più approfondita a riguardo, stabilendo la terapia da svolgere e i tempi di recupero previsti. Le prime sensazioni sembrerebbero negative. Non si ipotizza, infatti, un rientro in campo prima del 6 febbraio, in occasione della sfida contro il Venezia.