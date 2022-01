Serie A, alle 12:30 Venezia-Milan: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Venezia-Milan, anticipo della ventunesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano punti importanti per la lotta salvezza, mentre gli ospiti cercano i tre punti per mettere ulteriore pressione all’Inter per la lotta scudetto. Queste le formazioni ufficiali decise dai due allenatori, Paolo Zanetti e Stefano Pioli:

VENEZIA (4-3-3)– Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

MILAN (4-2-3-1)– Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.