Mertens, offerta sontuosa dal Qatar ma lui vorrebbe restare in azzurro

A giugno scadrà il contratto di Dries Mertens con il Napoli e il suo rinnovo appare, in questo momento, molto difficile. Come rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il belga ha ricevuto un’offerta sontuosa dal Qatar, ma lui vorrebbe restare in azzurro. Il suo attuale contratto prevede 5 milioni di euro annui, cifre che in questo momento la società azzurra non può garantirgli. Lui, però, ne è consapevole e vuole aspettare la primavera prima di discuterne, in attesa di capire se ci sarà o meno la qualificazione alla prossima Champions League degli azzurri.