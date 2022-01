Ospina: “Nel calcio bisogna sfruttare le occasioni, bravi Rrahmani e Jesus. Restare concentrato in porta non è semplice, vi spiego”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN post Napoli-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra ha fatto un grande sforzo, tutti diamo il massimo. Oggi era difficile e alla fine i tre punti sono importanti per noi. Il bello del calcio è essere pronti per dare il massimo quando si hanno le occasioni, Rrahmani e Jesus hanno fatto molto bene. C’è anche Koulibaly che sta supportando la squadra e Axel (Tuanzebe, ndr) che è arrivato, tutto questo servirà per la seconda parte del campionato. 10 partite senza subire gol? Le partite non sono facili, bisogna essere concentrati perchè può arrivarti anche una sola palla e devi essere pronto. Dopo il risultato di Torino oggi la squadra ha fatto una grande partita prendendosi tre punti importantissimi”.