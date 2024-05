Capello: “Per i nuovi allenatori sarà una bella sfida”

L’ex allenatore, Fabio Capello, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di SportMediaset:

Conte, Fonseca, Thiago Motta. Chi avrà il compito più difficile?

“Tutti e tre. È difficile sceglierne uno perché Conte deve recuperare il valore del Napoli, lo ha perso e non è in nessuna coppa, aspetto che lo favorisce. Lavorerà solo su campionato e Coppa Italia, un pensiero in meno. Fonseca è arrivato secondo, ha vinto un campionato e ha sempre fatto dei buoni campionati, ma allenare il Milan è una cosa difficilissima. A San Siro i tifosi sono molto esigenti e poi l’avversario più forte è da combattere in casa, ovvero l’Inter. Thiago Motta va in una squadra dove devi solo vincere e, se lo fai, hai fatto il tuo, niente di diverso da quello che ci si aspettasse“.