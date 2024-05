Biasin: “Lukaku, Chiesa e Buongiorno? Possibile solo se succede una cosa”

Nel corso di Punto Nuovo Sport, in diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin:

“Il Napoli non farà una rifondazione totale sul mercato, ma si proverà a rivalutare e a rilanciare la squadra a disposizione. Nessuno in Italia, oggi, ha la possibilità di spendere 80-100 milioni per operazioni in entrata senza fare alcuna cessione. Se vendi uno tra Kvara e Osimhen, allora, diventano possibili i vari Chiesa, Lukaku o Buongiorno. Bisogna vedere però cosa ne pensa Manna, che dovrà avere il polso delle finanze nel lungo periodo”.