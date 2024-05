Plastino: “Scordiamoci il gioco frizzante dello scudetto, ecco come andrà con Conte”

Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Non dando per scontato che Thiago Motta vada alla Juve e che la stessa cosa la faccia Di Lorenzo, secondo me il difensore azzurro può giocare bene dovunque, soprattutto quando la difesa è a 4. Per quanto riguarda Conte, se realmente venisse a Napoli, dovremmo scordarci la squadra frizzante dell’ultimo scudetto, il 4-3-3, le sovrapposizioni. Tutte cose che non fanno parte del vocabolario di Conte che, invece, è tutta grinta e gestione del gruppo”.

Poi Plastino ha continuato: “Per quanto riguarda le differenze con Allegri, lui è mancato nel poter imitare il suo maestro che era Galeone. Uno dei primi a fare rivoluzioni tattiche. Io, però, a livello di qualità di gioco prenderei qualcun altro. Uno come Kvara, che salta l’uomo, non lo darei via mai. E non ci devono essere le ripicche da fidanzati delusi. Anche perché tutti gli allenatori che hanno un giocatore che salta l’uomo possono organizzare schemi che senza la pedina suddetta non si possono fare”.