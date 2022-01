Dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, la SSC Napoli ha commentato la partita sul proprio sito ufficiale elogiando la prodezza di Petagna: “Rombo di Tuono Petagna. Con un gol di altri tempi da bomber di razza, il Napoli batte la Sampdoria e continua la strada della risalita in classifica. Una prodezza di “Petagnone” scardina il match sul finire di primo tempo. Un gesto da copertina di Figurine Panini, una sforbiciata aerea, coreografica, spettacolare quanto efficace che si deposita sotto la traversa. E’ l’immagine pregnante e decisiva di questo match del Maradona. Il Napoli domina ben oltre il risultato, comanda il gioco e la partita non ha mai storia. Dopo l’orgoglio e l’autorevolezza di Torino, gli azzurri trovano la risolutezza e la mentalità giusta per chiudere la prima settimana di gennaio nella maniera migliore. E adesso la Coppa Italia, giovedì contro la Fiorentina e poi il monday night col Bologna in campionato. L’inverno azzurro è appena iniziato“.