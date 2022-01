Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

“C’è tanto dispiacere per aver subito gol quando il portiere non era nelle migliori condizioni e su un’ingenuità nostra perchè potevamo far meglio. Abbiamo sbagliato in fase di disimpegno, c’è rammarico e poi quando ci sono tante assenze non è semplice riprendere il risultato. C’è stato tanto impegno e sacrificio, nella ripresa abbiamo tenuto meglio ma non è bastato. Rincon e Yepes sono entrati bene, ma sono centrocampisti. La maggior parte dei cambi non sono offensivi, per gran parte del girone d’andata i giocatori offensivi sono mancati. Rincon ha dato aggressività alla squadra, Ekdal non era al meglio; Thomas è arrivato solo ieri quindi non era giusto farlo partire dall’inizio. Giocando con un centrocampo a tre servivano tre attaccanti che non avevo. A Gabbiadini posso chiedere di giocare anche in ampiezza, ma ci volevano i giocatori per lo schema solito. La società sa dove bisogna intervenire quindi è inutile evidenziare le mancanze. Cervo? E’ un ragazzo di prospettiva, deve crescere fisicamente ma ha qualità importanti, soprattutto quando ha la palla e salta l’uomo. Ci vorrà del tempo magari per affinare la fase difensiva però ha fatto una buona gara”.