TMW – Ag. Gabbiadini sull’ex Napoli: “Manolo in Serie A sposta ancora gli equilibri”

Magic moment per l’ex Napoli Manolo Gabbiadini, ora in forza alla Sampdoria, prossima avversaria del Napoli in campionato. L’attaccante blucerchiato ha segnato ben sei reti nelle ultime sei giornate, sancendo la fine del periodo più buio della sua carriera causato da svariati infortuni.

Silvio Pagliari, agente dell’attaccante, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del momento d’oro del suo assistito:

“Gabbiadini sta facendo molto bene, è al sesto gol di fila e spero continui così, è in un periodo di forma e per la Sampdoria è determinante, lo vedo molto bene. Lui è uno dei pochi che in A sposta gli equilibri”.