Il Roma: “Contro la Doria vale la pena caricarsi al massimo”

Il Napoli ha fornito una grandissima prestazione a Torino ma domani arriverà la Samp al Maradona.

Come riportato dall’edizione quotidiana de Il Roma, infatti, gli azzurri sono reduci da ben tre sconfitte consecutive e il trend è assolutamente negativo. Contro la Sampdoria servirà portare a casa i tre punti per dare continuità alla partita di sacrificio andata in scena in casa della Juventus. Il giornale reca tali parole: “Adesso, però, bisogna ricominciare a vincere in casa. Nelle ultime tre partite (Atalanta, Empoli e Spezia) sono arrivate solo sconfitte. Zero punti su nove a disposizione che hanno permesso all’ Inter di allontanarsi sempre di più. Uno scivolone sistematico che ha fatto perdere la pazienza alla tifoseria. Che nelle prime due ha applaudito i propri beniamini. Dopo il terzo ko si è arrabbiato e ha fischiato. Giustamente. L’ occasione per rifarsi si presenta già domani pomeriggio. A Fuorigrotta c’ è di scena la Sampdoria. Anche se sempre con gli stessi uomini c’ è una voglia matta di incassare i tre punti e tornare finalmente a sorridere”.

Servirà un grande Napoli per replicarsi.