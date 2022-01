Vigliotti: “Il pareggio del Napoli, può essere equiparato ad un’impresa”

Gianluca Vigliotti, durante la trasmissione “Il bar dello Sport”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha elogiato gli azzurri completamente decimati dalle assenze pesanti:

“Visto quello che è accaduto nell’immediata vigilia della sfida con la Juventus tra infortuni, positivi al Covid 19 e Coppa d’Africa, il pareggio del Napoli allo Juventus Stadium può essere equiparato ad una vera e propria impresa. Resta l’amarezza per qualche decisione arbitrale, o meglio del Var, che merita più attenzione come il contatto subito da Demme a centrocampo prima del gol del pareggio della Juve, ed il contatto subito in area di rigore da Di Lorenzo”.

Inoltre, Gianluca Vigliotti, ha aggiunto: “Resta comunque la grande prestazione della squadra che, così come a Milano contro il Milan in piena emergenza, ha dimostrato tutte le sue qualità ed il grande carattere. Peccato per quello che è accaduto in casa contro Empoli e Spezia, altrimenti il Napoli sarebbe ancora in piena corsa per il titolo. Ma con questo Napoli l’obiettivo Champions League resta assolutamente raggiungibile”.