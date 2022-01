Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe provato a ingaggiare Philippe Coutinho in extremis. Il brasiliano, ormai prossimo a vestire la maglia dell’Aston Villa, è stato cercato dai partenopei, quando però la strada era già delineata. Il trequartista aveva già scelto di indossare la maglia dei Villans, motivo per cui non c’è stato nulla da fare. Nelle idee degli azzurri, poteva essere una soluzione alternativa a Lorenzo Insigne.