Continua a tenere banco la questione relativa all’interruzione della visione delle partite con abbonamento condiviso su DAZN. Le tante polemiche da parte di tifosi e non solo sembra aver portato a qualcosa. Dopo l’incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico, si è constatato che anche vari presidenti di Serie A non gradirebbero il cambiamento proposto dall’emittente televisiva. Pertanto, come riferisce l’ANSA, la modifica in questione potrebbe avere luogo all’inizio della prossima stagione anzichè a gennaio.