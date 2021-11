Rinaudo: “La forza difensiva del Napoli sarà fondamentale per lo Scudetto”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda frequenze di Radio Kiss Napoli, è intervenuto Leandro Rinaudo, in passato difensore del Napoli e attualmente responsabile del settore giovanile del Palermo. Ecco le sue parole:

“Nel calcio si dice che le migliori difese vincono i campionati. E’ giusto così e il Napoli si sta dimostrando una difesa granitica dalle statistiche e dall’atteggiamento in campo. Questo influisce su tutta la squadra e soprattutto su giocatori come Juan Jesus, indietro nelle gerarchie ma sempre in grado di offrire buone prestazioni quando è chiamato in causa grazie al morale nel gruppo.”