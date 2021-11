Diego Maradona Jr: “Maglia celebrativa? Mai pensato di intraprendere azioni legali”

Diego Maradona Jr. è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Il Grande Tifoso’, per parlare della maglia speciale in onore di Diego indossata nell’ultima giornata: “Azione legale? Ne io ne la mia famiglia abbiamo mai pensato di intraprendere quest’ultima contro il Napoli per la maglia celebrativa indossata nell’ultima giornata. Quella girata è una fake news che non corrisponde alla realtà, sui social sono arrivate anche offese a me e alla mia famiglia. Da parte della società sarebbe stato carino omaggiarci con una maglia. Io amo il Napoli e faccio parte di quei pochi che se il Napoli pareggia dopo non mangia”.