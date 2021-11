Maltagliati: ” Oltre a Napoli e Milan prevedo una terza concorrente allo Scudetto”

Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Roberto Maltagliati, ex difensore di Livorno tra le altre. Tra i temi trattati, la corsa Scudetto che attualmente impegna Milan e Napoli, ma secondo lui potrebbero esserci altre partecipanti. Ecco le sue parole:

” A questo punto del campionato potrebbe rientrare solamente l’Inter per la corsa scudetto: hanno un bel gioco e un allenatore valido. La Juve mi sembra ormai fuori dai giochi e solo i nerazzurri potranno fare concorrenza a Milan e Napoli che, ad anno nuovo, potrebbero avere delle difficoltà. Per l rossoneri, uscire anzitempo dalle coppe è un duro smacco per il prestigo ma avranno meno impegni. Per il Napoli c’è il macigno della Coppa d’Africa e qui che Simone Inzaghi potrebbe rientrare nella sfida.