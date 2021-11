Bellinazzo: “Non c’è alternativa a DAZN, non è accettabile questa modifica in corso”

Marco Bellinazzo, giornalista di ‘Il Solo 24 Ore’, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle nuove disposizioni di DAZN: “Con il vecchio metodo in molti dividevano le spese di abbonamento con un’altra persona, visto che ora questo può venire meno probabilmente potrebbe esserci il recesso di diversi contratti. Vedremo se DAZN continuerà su questa scia e quindi quale sarà la decisione finale. Non c’è un’altra piattaforma che possa essere l’alternativa di DAZN ed è assurdo che questa modifica avvenga a campionato in corso. Vediamo anche come si muoveranno le autorità, per ora da parte di DAZN c’è un silenzio totale”.