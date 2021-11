Schwoch: “Spalletti? Molto bravo anche perchè non si piange addosso. Ecco quale è stato il salto di qualità”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Luciano Spalletti. Di seguito le parole dell’ex giocatore alla radio ufficiale azzurra: “Il Napoli, quest’anno, come dico da tempo è pronto per lo scudetto. Spalletti? Molto bravo nel suo ruolo anche perchè non si piange addosso e comunica un messaggio preciso ai suoi giocatori. Lui ha messo in chiaro che la rosa a disposizione è forte e non c’è bisogno di lamentarsi, questo è stato il salto di qualità mentale che serviva alla squadra rispetto alla scorsa stagione”.