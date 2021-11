Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare della giornata di Serie A appena conclusa. Le sue parole:

“Scudetto? Questa Juve per me non può rimontare, quando è andato via Ronaldo sono stato il primo che ha detto che non sarebbe arrivata quarta”.