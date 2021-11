Alessio Tacchinardi, ex calciatore e tecnico, ha parlato a TMW Radio dell’ultima giornata di Serie A, commentando il derby tra Milan e Inter.

“Derby? Il Milan ha avuto coraggio, Pioli ha scelto di prendere l’Inter a uomo per tutto il campo. La sensazione che lascia questo derby è che abbia più rimpianti l’Inter, che ha dimostrato di avere qualcosa in più e che è una squadra forte. Anche il Milan lo è, lotteranno fino in fondo per lo scudetto”.