Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, si trova attualmente in America. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, si tratta di questioni lavorative che non riguardano il capitano azzurro, almeno per il momento. Per lui si era parlato di un’ipotesi MLS, ma prenderà quota solamente se non ci sarà il rinnovo con il Napoli e non troverà nessuna destinazione gradita in Italia o in Europa.