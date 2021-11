Napoli-Hellas Verona, le statistiche della partita

La Lega Serie A ha rilasciato alcune statistiche riguardo la sfida di campionato fra Napoli e Hellas Verona.

• Il Napoli potrebbe vincere 11 delle prime 12 gare stagionali per la prima volta in Serie A TIM, nella storia del torneo soltanto la Juventus ci è riuscita (nel 2005/06 e nel 2018/19).

• I| Napoli è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: 8 in 11 match – nello scorso campionato il loro ottavo clean sheet arrivò il 13 febbraio (vs Juventus).

• II Napoli ha subito solo tre gol nelle prime 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A TIM – dopo 12 match nel torneo i partenopei hanno sempre subito almeno sei reti.

• Le quattro reti di Lorenzo Insigne in questo campionato sono tutte arrivate allo stadio Maradona su rigore, il fantasista partenopeo ha preso parte a otto gol (tre reti e cinque assist) in 11 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A TIM.