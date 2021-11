Josè Mourinho, allenatore della Roma, recrimina ancora dopo la sconfitta contro il Venezia; l’allenatore portoghese, anche questa volta, ha avuto modo di ridire sull’arbitraggio e sulla conduzione della gara da parte del fischietto.

Ai microfoni di Dazn, l’allenatore portoghese ha criticato il regolamento che regola l’uso del Var, riferendosi all’episodio del rigore del 2-2. Queste le parole di Mourinho:

“Io devo parlare, mentre gli arbitri e il Var no. Comunque, oggi preferisco non parlare di arbitri; le regole sono fatte per chi capisce poco di calcio, ma alla fine decidono gli arbitri. Ci sono le interpretazioni, il feeling con quello che si fa; si dice sempre che gli errori arbitrali si compensano a fine stagione, ma vedere una serie di errori, questo mi fa riflettere”.