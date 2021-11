SSC NAPOLI – Rinnovata la collaborazione con Reusch per Alex Meret

La SSC Napoli ha comunicato, tramite i propri mezzi ufficiali, che è stata rinnovata la collaborazione tra gli azzurri e Reusch per Alex Meret. Infatti, il friulano indosserà gli stessi guanti della scorsa stagione prodotti dalla casa Bolzanese. Di seguito il comunicato:

“Siamo lieti di annunciare il rinnovo della partnership tra SSC Napoli e Reusch per Alex Meret. Alex continuerà ad indossare i guanti che lo hanno accompagnato dagli esordi nelle giovanili ai successi con la prima squadra. La sinergia conferma l’impegno di Reusch a sostenere i suoi testimonial ed è un’ulteriore dimostrazione che la nostra azienda guarda al futuro con ottimismo nonostante i tempi difficili. Ringraziamo ancora il Napoli e Meret per la fiducia che ripongono in noi e ci impegniamo a ricambiarla offrendo prodotti di eccellenza che possano soddisfare le esigenze di un professionista. Proprio grazie al nostro continuo impegno, la tecnologia Duo scelta da Meret esviluppata da Reusch oltre 20 anni fa, è stata migliorata introducendo un’innovativa trama formata da piccoli punti tridimensionali in lattice sul lato interno del palmo che permettono di aumentare il controllo e la sensibilità sulla palla offrendo così grande flessibilità e nuovi livelli di comfort. Ci auguriamo che i nostri prodotti possano consentire ad Alex Meret e alla società SSC Napoli di conseguire prestigiosi traguardi!”.